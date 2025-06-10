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Шикунов: жаль, что российский чемпионат покидают такие специалисты, как Николич

Шикунов: жаль, что российский чемпионат покидают такие специалисты, как Николич
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об уходе Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА, о чём красно-синие объявили в понедельник, 9 июня.

«Честно говоря, уход Николича из ЦСКА вызвал у меня удивление. Николич — приятный, добротный, серьёзный и глубокий тренер, который выстроил игру армейцев во второй части сезона. Нельзя сказать, что у ЦСКА есть топ-футболисты. Просто Николич выстроил игру. ЦСКА во второй части сезона — команда Николича. Жаль, что российский чемпионат покидают такие специалисты.

Чуть-чуть странно, что он кричал о чемпионстве ЦСКА в следующем сезоне, а потом ушёл из команды. Но он кричал на эмоциях, а потом приехали люди, которые предложили возглавить другой клуб. Возможно, Николич захотел сыграть в еврокубках, пока у нас закрытое пространство. Это очень важно для тренера», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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