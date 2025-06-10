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Opta: РПЛ — 23-я по силе лига в мире, чемпионаты Японии и Мексики располагаются выше

Opta: РПЛ — 23-я по силе лига в мире, чемпионаты Японии и Мексики располагаются выше
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Известная аналитическая компания Opta опубликовала рейтинг 30 самых сильных национальных лиг мира по итогам сезона-2024/2025. Анализу на основе расширенных показателей эффективности подверглись 15 тыс. мужских и женских команд по всему миру.

Российская Премьер-Лига с рейтингом 76,1 заняла 23-е место, согласно данным Opta. Более низкие места заняли австрийская Бундеслига, а также чемпионаты Швейцарии, Норвегии, Чехии, Эквадора, Саудовской Аравии и Венгрии.

Отметим, что выше РПЛ расположились, например, чемпионаты Японии (77,9) и Мексики (78,5), а также вторые дивизионы Италии, Испании и Германии.

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