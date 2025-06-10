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«Атлетико» выкупил права на голкипера Хуана Муссо

«Атлетико» выкупил права на голкипера Хуана Муссо
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«Атлетико» оформил полноценный трансфер голкипера «Аталанты» Хуана Муссо. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

Игрок выступал за «матрасников» с января 2025 года в рамках аренды, теперь же он стал футболистом этой команды на постоянной основе, подписав контракт, срок которого рассчитан до 2028 года. Стоимость перехода оценивается в € 3 млн.

В клубном сезоне-2024/2025 Муссо принял участие в 11 матчах, пропустил восемь голов и семь раз сыграл «всухую».

По итогам прошедшего розыгрыша Ла Лиги «Атлетико» занял третье место в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, заработав 76 очков.

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