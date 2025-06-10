Всему составу Узбекистана подарили автомобили после победы над Катаром и выхода на ЧМ

Всем игрокам и членам тренерского штаба сборной Узбекистана подарили по автомобилю после матча 10-го тура азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В заключительном матче отбора Узбекистан разгромил Катар (3:0). Напомним, туром ранее команда обеспечила себе первый в истории выход в финальную стадию ЧМ-2026 в США. Канаде и Мексике.

Автомобили для каждого члена сборной Узбекистана были вывезены прямо к футбольному полю.

После победы над Катаром Узбекистан поднялся на первое место в группе 1, набрав 21 очко в 10 турах. Второе место занимает сборная Ирана с 20 очками в девяти встречах. В заключительном туре иранцы сыграют со сборной КНДР. Напомним, первые две строчки гарантируют попадание в финальную стадию ЧМ-2026.