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Всему составу Узбекистана подарили автомобили после победы над Катаром и выхода на ЧМ

Всему составу Узбекистана подарили автомобили после победы над Катаром и выхода на ЧМ
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Всем игрокам и членам тренерского штаба сборной Узбекистана подарили по автомобилю после матча 10-го тура азиатской квалификации к чемпионату мира 2026 года. В заключительном матче отбора Узбекистан разгромил Катар (3:0). Напомним, туром ранее команда обеспечила себе первый в истории выход в финальную стадию ЧМ-2026 в США. Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 10-й тур
10 июня 2025, вторник. 16:45 МСК
Узбекистан
Окончен
3 : 0
Катар
1:0 Тургунбоев – 28'     2:0 Шомуродов – 86'     3:0 Сергеев – 90+2'    

Автомобили для каждого члена сборной Узбекистана были вывезены прямо к футбольному полю.

После победы над Катаром Узбекистан поднялся на первое место в группе 1, набрав 21 очко в 10 турах. Второе место занимает сборная Ирана с 20 очками в девяти встречах. В заключительном туре иранцы сыграют со сборной КНДР. Напомним, первые две строчки гарантируют попадание в финальную стадию ЧМ-2026.

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