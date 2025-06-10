22-летний нападающий Гладышев забил дебютный гол за сборную России

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев забил дебютный гол в составе сборной России, поразив ворота белорусской национальной команды на 21-й минуте их товарищеской встречи. Через три минуты 22-летний футболист оформил дубль.

Гладышев провёл первый матч за сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Гладышев провёл на поле 29 минут.

Матч между сборными России и Беларуси проходит на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан).

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