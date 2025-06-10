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Шикунов: Комличенко не мог ошибиться с выбором клуба, у него последний серьёзный контракт

Шикунов: Комличенко не мог ошибиться с выбором клуба, у него последний серьёзный контракт
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов оценил переход нападающего Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».

«Выбор «Локомотива» — личный выбор Комличенко. Значит, там более комфортные условия, люди, которые вели переговоры, и, возможно, он сам больше расположен к «Локомотиву», чем к «Спартаку». Это индивидуально. Это клубы другого уровня по сравнению с «Ростовом». Он выбрал «Локомотив», потому что ему там будет комфортнее. Даже по конкуренции ему будет легче.

Комличенко посчитал все плюсы и минусы не для «Локомотива» или «Спартака», а для себя. Скорее всего, это его последний серьёзный контракт — он не мог ошибиться с выбором клуба. Он хотел играть и при этом иметь хорошие финансовые условия», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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