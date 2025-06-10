Генич: Гладышев, можно считать, уже прошёл просмотр у Карпина для «Динамо»

Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на дубль нападающего сборной России Ярослава Гладышева в ворота белорусской национальной команды в товарищеском матче (публикация была выложена до того, как Гладышев забил третий мяч в ворота сборной Беларуси).

«Наши хорошо играют.

Гладышев, можно считать, уже прошёл просмотр у Карпина для «Динамо», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бело-голубые договорилось с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

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Как сборная России играет при Карпине: