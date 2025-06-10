Продажа Джоба Беллингема стала рекордной для «Сандерленда»

Полузащитник Джоб Беллингем перешёл из «Сандерленда» в дортмундскую «Боруссию», данная продажа стала рекордной для «чёрных котов». Об этом сообщается на странице английского клуба в социальной сети X.

Согласно сайту Transfermarkt, стоимость перехода англичанина в немецкую команду составила около € 30 млн.

В прошлом сезоне Чемпионшипа 19-летний Джоб Беллингем принял участие в 43 матчах, в которых забил четыре мяча, сделал три результативные передачи и помог команде выйти в АПЛ через стыковые игры.

«Боруссия» по итогам сезона заняла четвёртое место в Бундеслиге, заработав 57 очков в 34 встречах. Отставание от «Баварии» составило 25 очков.