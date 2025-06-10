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Гладышев оформил хет-трик за 33 минуты, он забил за сборную больше Тюкавина и Сергеева

Гладышев оформил хет-трик за 33 минуты, он забил за сборную больше Тюкавина и Сергеева
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Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев оформил хет-трик за 33 минуты в составе сборной России в товарищеском матче с белорусской национальной командой.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

Эта игра стала второй для 22-летнего футболиста за взрослую сборную России. По количеству голов, забитых за сборную России, он сравнялся с нападающими Фёдором Чаловым (восемь встреч), Максимом Глушенковым (четыре игры).

По этому показателю Гладышев опередил, например, Константина Тюкавина, Ивана Сергеева, Тамерлана Мусаева, Алексея Батракова.

Гладышев провёл первый матч за сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Гладышев провёл на поле 29 минут.

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