Гладышев забил 98-й, 99-й и 100-й голы игроков московского «Динамо» за сборную России/СССР

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев забил 98-й, 99-й и 100-й голы игроков бело-голубых в сборной России/СССР в товарищеском матче с Беларусью. Игра проходит на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан). На момент написания новости счёт – 3:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счёт во встрече. На 24-й минуте Гладышев оформил дубль. На 33-й минуте нападающий забил свой третий мяч.

Матч со сборной Беларуси — второй для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).