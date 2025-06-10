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Гладышев забил 98-й, 99-й и 100-й голы игроков московского «Динамо» за сборную России/СССР

Гладышев забил 98-й, 99-й и 100-й голы игроков московского «Динамо» за сборную России/СССР
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев забил 98-й, 99-й и 100-й голы игроков бело-голубых в сборной России/СССР в товарищеском матче с Беларусью. Игра проходит на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан). На момент написания новости счёт – 3:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

На 21-й минуте форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счёт во встрече. На 24-й минуте Гладышев оформил дубль. На 33-й минуте нападающий забил свой третий мяч.

Матч со сборной Беларуси — второй для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).

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