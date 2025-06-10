Гладышев оформил самый быстрый хет-трик в истории сборной России
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22-летний нападающий Ярослав Гладышев установил новый рекорд сборной России, быстрее всех в её истории оформив хет-трик. Форвард московского «Динамо» сделал это за 33 минуты в товарищеском матче с белорусской национальной командой.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
Предыдущий рекорд принадлежал форварду Владимиру Бесчастных, который оформил хет-трик за 38 минут во встрече отборочного турнира к чемпионату мира в Корее со Швейцарией (4:0). Игра состоялась в 2001 году.
Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.
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