Беларусь — Россия: Ярослав Гладышев оформил покер на 52-й минуте

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра проходит на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан). На момент написания новости счёт 4:0 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев оформил покер на 52-й минуте игры. Ранее, на 21-й минуте, Гладышев открыл счёт во встрече. На 24-й минуте футболист оформил дубль. На 33-й минуте нападающий забил свой третий мяч.

Матч со сборной Беларуси — второй для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).