Беларусь — Россия: хозяева отыграли один мяч на 54-й минуте

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра проходит на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан). На момент написания новости счёт 4:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте защитник сборной Беларуси Вадим Пигас забил первый гол своей команды. Ранее форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев оформил покер, отличившись на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах.

Матч со сборной Беларуси — второй для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).