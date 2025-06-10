Беларусь — Россия: хозяева отыграли один мяч на 54-й минуте

В эти минуты сборная России проводит товарищеский матч с национальной командой Беларуси. Игра проходит на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Саят Карабаев (Казахстан). На момент написания новости счёт 4:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 54-й минуте защитник сборной Беларуси Вадим Пигас забил первый гол своей команды. Ранее форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев оформил покер, отличившись на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах.
Матч со сборной Беларуси — второй для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).
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