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«Манчестер Сити» объявил о переходе Райана Шерки из «Лиона»

«Манчестер Сити» объявил о переходе Райана Шерки из «Лиона»
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«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Райана Шерки из «Лиона». Контракт с 21-летним хавбеком рассчитан до лета 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что «горожане» заплатили € 40 млн за футболиста сборной Франции.

Шерки начал выступать в составе взрослой команды «Лиона» с 2020 года. За этот период он сыграл 185 матчей во всех соревнованиях, где забил 29 голов и сделал 45 ассистов. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 20 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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