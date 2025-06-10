Гладышев оформил первый покер сборной России с 2019 года, когда это сделал Дзюба

Нападающий сборной России Ярослав Гладышев забил четыре гола в ворота белорусской национальной команды в их товарищеском матче. 22-летний футболист стал первым игроком, оформившим покер в составе сборной России с 2019 года. Тогда во встрече с Сан-Марино покер сделал форвард Артём Дзюба (9:0).

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.

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