Гладышев оформил первый покер сборной России с 2019 года, когда это сделал Дзюба
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Нападающий сборной России Ярослав Гладышев забил четыре гола в ворота белорусской национальной команды в их товарищеском матче. 22-летний футболист стал первым игроком, оформившим покер в составе сборной России с 2019 года. Тогда во встрече с Сан-Марино покер сделал форвард Артём Дзюба (9:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.
Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.
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