Россия разгромила Беларусь в товарищеском матче, Гладышев забил четыре мяча

Завершился товарищеский матч сборной России с национальной командой Беларуси. Игра проходила на новом Национальном стадионе в Минске (Беларусь), торжественно открытом 7 июня. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Саят Карабаев (Казахстан). Разгромную победу со счётом 4:1 одержали подопечные Валерия Карпина.

Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счёт на 21-й минуте. На 24-й минуте игрок бело-голубых забил свой второй мяч. На 33-й минуте нападающий отличился в третий раз. На 52-й минуте Гладышев оформил покер. На 54-й минуте защитник сборной Беларуси Вадим Пигас отыграл один мяч.

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).