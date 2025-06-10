Директор академии «Динамо» отреагировал на покер Гладышева за сборную России

Директор академии московского «Динамо» Александр Кузнецов высказался о покере форварда бело-голубых Ярослава Гладышева в товарищеском матче Беларусь — Россия. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— Очень приятно, что Ярослав уже забил четыре. Я написал ему СМС, несмотря на то что он сейчас на поле. Надеюсь, когда Ярослав очнётся после такого феерического матча, прочитает и ответит.

— Если не улетит в космос?

— Да. Если не сорвёт ему голову этот покер. Это всё шутки. Думаю, Ярослав ответит. Очень хороший дебют. Каждый футболист мечтает сыграть за сборную, так ещё и забить четыре… А ещё играть и играть. Мне очень приятно. Наш парень из академии провёл хороший сезон в «Динамо», заслужил вызов в сборную и доказывает, что не просто так его вызвали, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.