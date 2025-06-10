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Директор академии «Динамо» отреагировал на покер Гладышева за сборную России

Директор академии «Динамо» отреагировал на покер Гладышева за сборную России
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Директор академии московского «Динамо» Александр Кузнецов высказался о покере форварда бело-голубых Ярослава Гладышева в товарищеском матче Беларусь — Россия. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу россиян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

— Очень приятно, что Ярослав уже забил четыре. Я написал ему СМС, несмотря на то что он сейчас на поле. Надеюсь, когда Ярослав очнётся после такого феерического матча, прочитает и ответит.

— Если не улетит в космос?
— Да. Если не сорвёт ему голову этот покер. Это всё шутки. Думаю, Ярослав ответит. Очень хороший дебют. Каждый футболист мечтает сыграть за сборную, так ещё и забить четыре… А ещё играть и играть. Мне очень приятно. Наш парень из академии провёл хороший сезон в «Динамо», заслужил вызов в сборную и доказывает, что не просто так его вызвали, — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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