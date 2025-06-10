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Юнус Муса близок к переходу в «Наполи» — Романо

Юнус Муса близок к переходу в «Наполи» — Романо
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Полузащитник «Милана» Юнус Муса с высокой долей вероятности перейдёт в «Наполи». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, футболист уже договорился с неаполитанцами, клубы близки к согласованию трансфера.

В 40 матчах прошедшего клубного сезона Муса отдал три голевые передачи.

Юнус родился в Нью-Йорке 29 ноября 2002 года. Он прошёл обучение в академии «Арсенала», а затем перешёл в «Валенсию» в 2019 году. За испанцев Юнус провёл один сезон во второй команде, прежде чем его перевели в первую команду. За основу «летучих мышей» он дебютировал в сентябре 2020 года, в итоге сыграв 108 встреч и забив пять голов. Он провёл 27 матчей за национальную команду США, с которой взял два титула Лиги наций КОНКАКАФ.

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