Гладышев — третий игрок в истории сборной России, забивший 4+ гола за матч

Нападающий Ярослав Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, забившим четыре и более гола за один матч, после того как оформил покер в ворота белорусской национальной команды в товарищеской встрече.

Первым игроком сборной России, отметившимся подобным достижением, стал нападающий Олег Саленко, пять раз поразивший ворота Камеруна (6:1) в игре группового этапа чемпионата мира 1994 года. Вторым таким футболистом является форвард Артём Дзюба, оформивший покер во встрече группового этапа квалификационного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (9:0).

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

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