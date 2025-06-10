Рэпер Снуп Догг хочет открыть бургерную на стадионе «Селтика»

Рэпер Снуп Догг сообщил о намерении открыть бургерную на стадионе «Селтика» «Селтик Парк».

Музыкант уже более 20 лет болеет за «кельтов». Он признался, что любит готовить и даже дружит с известным британским шеф-поваром Гордоном Рамзи. Помимо этого, Снуп Догг ранее выпустил кулинарную книгу.

«Существует мнение, что на спортивных стадионах еда никогда не бывает хорошей, но это не тот случай. Люди знают, что Снуп — кулинар, я хотел бы создать классный бургер на стадионе, чтобы показать фанатам, что еда здесь может быть отличной. Это будет «Селтик Парк» — где же ещё мне это реализовать? Болельщикам «Селтика» это понравится, и, чтобы убедиться в этом, Снуп лично их обслужит», — приводит слова музыканта Daily Record.