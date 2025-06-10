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Сборная России отреагировала на победу в матче с Беларусью с покером Гладышева

Сборная России отреагировала на победу в матче с Беларусью с покером Гладышева
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Пресс-служба сборной России в телеграм-канале отреагировала на победу национальной команды в товарищеском матче с Беларусью со счётом 4:1. Все четыре гола сборной России забил нападающий Ярослав Гладышев.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«НеизГЛАДИмое впечатление от игры наших парней. Покер Ярослава Гладышева и уверенная победа в Минске», — написано в телеграм-канале сборной России.

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.

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