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Сборная России отреагировала на победу в матче с Беларусью с покером Гладышева

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале отреагировала на победу национальной команды в товарищеском матче с Беларусью со счётом 4:1. Все четыре гола сборной России забил нападающий Ярослав Гладышев.

«НеизГЛАДИмое впечатление от игры наших парней. Покер Ярослава Гладышева и уверенная победа в Минске», — написано в телеграм-канале сборной России.

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.

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