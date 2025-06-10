Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Белорусская федерация футбола отреагировала на поражение в матче с Россией

Пресс-служба Белорусской федерации футбола (АБФФ) в телеграм-канале отреагировала на поражение в товарищеском матче с российской национальной командой со счётом 1:4.

«Прервалась победная серия сборной Беларуси. Команда Карлоса Алоса уступила сборной России на «Национальном футбольном стадионе», но мы всё равно благодарим ребят за эту игру», — написано в телеграм-канале АБФФ.

До матча с Россией сборная Беларуси одержала победы в трёх товарищеских встречах подряд. Команда Карлоса Алоса обыграла Таджикистан со счётом 5:0, Азербайджан — со счётом 2:0 и Казахстан (4:1).

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).

Материалы по теме Сборная России отреагировала на победу в матче с Беларусью с покером Гладышева

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: