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Булыкин: Гладышев шикарно вписал своё имя в историю российского футбола

Булыкин: Гладышев шикарно вписал своё имя в историю российского футбола
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Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда «Динамо» Ярослава Гладышева в товарищеском матче между сборными России и Беларуси. Игра завершилась разгромной победой россиян (4:1), а воспитанник бело-голубых оформил покер.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Понятное дело, что матч с Беларусью был товарищеский, но дорогого стоит оформить покер за сборную России. Это показывает уровень футболиста. Гладышева можно только поздравить! Он шикарно вписал своё имя в историю российского футбола.

Сборная России была сильнее Беларуси. Было видно, что наши футболисты играли с желанием, но матч был товарищеским, и уровень соперника не такой высокий. Наши выиграли, получили удовольствие и теперь отдохнут в отпуске», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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