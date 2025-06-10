Булыкин: Гладышев шикарно вписал своё имя в историю российского футбола

Бывший нападающий «Байера» Дмитрий Булыкин высказался об игре форварда «Динамо» Ярослава Гладышева в товарищеском матче между сборными России и Беларуси. Игра завершилась разгромной победой россиян (4:1), а воспитанник бело-голубых оформил покер.

«Понятное дело, что матч с Беларусью был товарищеский, но дорогого стоит оформить покер за сборную России. Это показывает уровень футболиста. Гладышева можно только поздравить! Он шикарно вписал своё имя в историю российского футбола.

Сборная России была сильнее Беларуси. Было видно, что наши футболисты играли с желанием, но матч был товарищеским, и уровень соперника не такой высокий. Наши выиграли, получили удовольствие и теперь отдохнут в отпуске», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.