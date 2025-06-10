АПЛ — сильнейшая лига мира по версии Opta, Серия А и Ла Лига делят второе место

Английская Премьер-лига является самой сильной лигой мира, согласно данным известной аналитической компании Opta, которая опубликовала рейтинг 30 лучших национальных чемпионатов по итогу сезона-2024/2025. Средний показатель силы клубов чемпионата Англии равен 92,6.

Топ-10 самых сильных лиг мира по версии Opta:

АПЛ – 92,6. Серия А – 87. Ла Лига – 87. Бундеслига – 86,3. Лига 1 – 85,5. Чемпионшип – 80,9. Лига Бельгии – 80,5. Лига Португалии – 79,8. Лига Бразилии – 79,4. Лига Нидерландов – 78,8.

Напомним, в минувшем сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Пари Сен-Жермен», выступающий во французской Лиге 1. В финале турнира парижане обыграли «Интер» из Серии А со счётом 5:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: