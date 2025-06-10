АПЛ — сильнейшая лига мира по версии Opta, Серия А и Ла Лига делят второе место
Английская Премьер-лига является самой сильной лигой мира, согласно данным известной аналитической компании Opta, которая опубликовала рейтинг 30 лучших национальных чемпионатов по итогу сезона-2024/2025. Средний показатель силы клубов чемпионата Англии равен 92,6.
Топ-10 самых сильных лиг мира по версии Opta:
- АПЛ – 92,6.
- Серия А – 87.
- Ла Лига – 87.
- Бундеслига – 86,3.
- Лига 1 – 85,5.
- Чемпионшип – 80,9.
- Лига Бельгии – 80,5.
- Лига Португалии – 79,8.
- Лига Бразилии – 79,4.
- Лига Нидерландов – 78,8.
Напомним, в минувшем сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Пари Сен-Жермен», выступающий во французской Лиге 1. В финале турнира парижане обыграли «Интер» из Серии А со счётом 5:0.
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