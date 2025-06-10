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АПЛ — сильнейшая лига мира по версии Opta, Серия А и Ла Лига делят второе место

АПЛ — сильнейшая лига мира по версии Opta, Серия А и Ла Лига делят второе место
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Английская Премьер-лига является самой сильной лигой мира, согласно данным известной аналитической компании Opta, которая опубликовала рейтинг 30 лучших национальных чемпионатов по итогу сезона-2024/2025. Средний показатель силы клубов чемпионата Англии равен 92,6.

Топ-10 самых сильных лиг мира по версии Opta:

  1. АПЛ – 92,6.
  2. Серия А – 87.
  3. Ла Лига – 87.
  4. Бундеслига – 86,3.
  5. Лига 1 – 85,5.
  6. Чемпионшип – 80,9.
  7. Лига Бельгии – 80,5.
  8. Лига Португалии – 79,8.
  9. Лига Бразилии – 79,4.
  10. Лига Нидерландов – 78,8.

Напомним, в минувшем сезоне победителем Лиги чемпионов стал «Пари Сен-Жермен», выступающий во французской Лиге 1. В финале турнира парижане обыграли «Интер» из Серии А со счётом 5:0.

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