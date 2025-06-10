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Гендиректор «Черноморца» Пономарёв поделился деталями встречи с инвестором Шишкарёвым

Гендиректор «Черноморца» Пономарёв поделился деталями встречи с инвестором Шишкарёвым
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Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв обратился к болельщикам новороссийской команды и рассказал о встрече с инвестором клуба Сергеем Шишкарёвым. Ранее бизнесмен обвинил Пономарёва в некомпетентности.

«Дорогие друзья, болельщики, жители Новороссийска! Прежде всего от всей души хочу поблагодарить вас за искреннюю и сплочённую поддержку ФК «Черноморец». Ваш голос действительно слышен — и он важен для каждого игрока, тренера и сотрудника клуба.

Хочу прояснить ситуацию, вызвавшую широкий резонанс. У меня состоялся личный и конструктивный разговор с Сергеем Николаевичем Шишкарёвым. Все вопросы, связанные с матчем «Черноморец» — «Сочи», были закрыты. Все недоразумения и вопросы полностью устранены.

Кроме того, мы обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и поддержки клуба со стороны Сергея Николаевича. Он вновь подчеркнул, что ни в коем случае не отворачивается от «Черноморца». Для меня и менеджмента клуба впереди предстоит большая работа. Ближайшие дни и межсезонье станут временем серьёзных изменений — как в спортивной, так и в организационно-структурной части профессионального футбольного клуба «Черноморец», — приводит слова Пономарёва пресс-служба клуба в телеграм-канале «Черноморца».

Напомним, «Черноморец» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги по итогам сезона-2024/2025. Команда, однако, не смогла принять участие в переходных матчах из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.

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