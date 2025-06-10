Экс-тренер Гладышева Кульчий: я за 102 матча забил пять, а Ярик за полторы игры — четыре
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Бывший футболист сборной Беларуси Александр Кульчий, являющийся экс-тренером нападающего сборной России и московского «Динамо» Ярослава Гладышева, отреагировал на покер форварда в матче с национальной командой Беларуси (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Я очень рад за Гладышева. Ярик молодец! Супер, что он забил четыре мяча за сборную России. Я его поздравил, ещё когда он дебютировал за национальную команду в матче с Нигерией. Я написал: «Теперь у нас с тобой на двоих 103 игры за сборную» (смеётся). Я за 102 матча забил пять мячей, а он за полторы игры — четыре. Просто красавец!» — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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