Абдулкадыров поздравил Гладышева с покером в матче за сборную России
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Защитник сборной России Джамалутдин Абдулкадыров высказался о четырёх забитых мячах партнёра по национальной команде Ярослава Гладышева в товарищеской встрече со сборной Беларуси.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
«Встретили Гладышева аплодисментами на скамейке. Потрясающий матч. четыре гола — поздравляю его с этим.
Потрясающие атмосфера и стадион. Большое спасибо болельщикам, что приехали поддержать нас. Много болельщиков из Беларуси тоже поддерживают нас», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).
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