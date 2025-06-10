Абдулкадыров поздравил Гладышева с покером в матче за сборную России

Защитник сборной России Джамалутдин Абдулкадыров высказался о четырёх забитых мячах партнёра по национальной команде Ярослава Гладышева в товарищеской встрече со сборной Беларуси.

«Встретили Гладышева аплодисментами на скамейке. Потрясающий матч. четыре гола — поздравляю его с этим.

Потрясающие атмосфера и стадион. Большое спасибо болельщикам, что приехали поддержать нас. Много болельщиков из Беларуси тоже поддерживают нас», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).