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Абдулкадыров: была цель попасть в сборную России, но представить это было тяжело

Абдулкадыров: была цель попасть в сборную России, но представить это было тяжело
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Защитник сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился эмоциями от дебютного выступления в составе российской национальной команды, которое состоялось в товарищеской встрече с Беларусью (1:4).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

«Была цель попасть в сборную, но тяжело было это представить. Родители и близкие поздравили с дебютом, написали после матча», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).

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