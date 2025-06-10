Абдулкадыров: была цель попасть в сборную России, но представить это было тяжело

Защитник сборной России Джамалутдин Абдулкадыров поделился эмоциями от дебютного выступления в составе российской национальной команды, которое состоялось в товарищеской встрече с Беларусью (1:4).

«Была цель попасть в сборную, но тяжело было это представить. Родители и близкие поздравили с дебютом, написали после матча», — передаёт слова Абдулкадырова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).

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