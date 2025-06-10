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Хёйсен — о переходе в «Реал»: это лучший день в моей жизни

Хёйсен — о переходе в «Реал»: это лучший день в моей жизни
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Защитник мадридского «Реала» Дин Хёйсен поделился впечатлениями от перехода в стан «Королевского клуба».

«Это лучший день в моей жизни, быть здесь — моя мечта, и я собираюсь отдать всё ради команды. Я выбрал номер 24, потому что он был доступен, и я очень рад, что он у меня есть. Что касается предложений от других команд, для меня «Реал» Мадрид — лучший клуб в мире, и другой такой команды нет.

Думаю, что я очень хорошо вписываюсь в тот футбол, в который хочет играть Хаби Алонсо. Я постараюсь внести как можно больше и буду рад помочь», — приводит слова Хёйсена официальный сайт «Реала».

В минувшем сезоне Хёйсен провёл за «Борнмут» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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