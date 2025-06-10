Главный тренер Беларуси заявил, что хотел бы видеть больше своих игроков в РПЛ

Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос заявил, что был бы заинтересован в переходах своих подопечных в клубы Российской Премьер-Лиги. В товарищеской встрече между национальными командами России и Беларуси в Минске хозяева поля потерпели разгромное поражение со счётом 1:4.

«Легче мне было бы работать, если бы больше игроков сборной Беларуси играло в РПЛ? Думаю, любая национальная команда заинтересована в том, чтобы в её составе было больше игроков из топовых лиг. Любая сборная будет в этом заинтересована. И выиграет от этого», — передаёт слова Алоса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).