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Карпин объяснил, почему показал семь пальцев после покера Гладышева за сборную России

Карпин объяснил, почему показал семь пальцев после покера Гладышева за сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему показал семь пальцев после покера нападающего Ярослава Гладышева в ворота Беларуси в товарищеской встрече (1:4).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

– Когда Ярослав Гладышев забил четвёртый мяч, то на пальцах вы показали семь. Вы считаете, что Беларусь так слаба?
– Это я к тому, что он семь дней потренировался в сборной и четыре забил, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.

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