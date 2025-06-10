Карпин объяснил, почему показал семь пальцев после покера Гладышева за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, почему показал семь пальцев после покера нападающего Ярослава Гладышева в ворота Беларуси в товарищеской встрече (1:4).

– Когда Ярослав Гладышев забил четвёртый мяч, то на пальцах вы показали семь. Вы считаете, что Беларусь так слаба?

– Это я к тому, что он семь дней потренировался в сборной и четыре забил, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Гладышев провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1. Ярослав провёл на поле 29 минут.

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