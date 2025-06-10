«Желания давать больше времени не было». Карпин — о замене оформившего покер Гладышева
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал отвечать на вопрос о реакции на замену форварда Ярослава Гладышева по ходу матча с Беларусью (4:1). Игрок «Динамо» к тому моменту оформил покер.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
— Как Гладышев отреагировал на замену?
— Желание давать больше времени ему не было. Он просто подустал. А как он отреагировал на замену – спросите у него, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Для Гладышева эти голы стали дебютными в составе сборной России, он провёл за команду второй матч. В первой игре, которая состоялась 6 июня 2025 года в Москве, 22-летний футболист провёл на поле 29 минут. Это была встреча с Нигерией в Москве.
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