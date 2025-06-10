Карпин ответил, насколько для него стал неожиданным покер Гладышева в матче с Беларусью
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о покере нападающего Ярослава Гладышева в матче с белорусской национальной командой (1:4).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
— Насколько была неожиданной такая результативность Гладышева?
— А что, кто-то ожидает, что кто-то забьёт голы? Окей, забил, молодец. Он выполнял установку. Пытался. Его прогресс я оценил вызовом в сборную. Весеннюю часть он провёл неплохо. Поэтому в сборной.
— Станет ли он главным конкурентом Дзюбы по рекорду?
— Не знаю, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.
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