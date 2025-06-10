Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, насколько для него стал неожиданным покер Гладышева в матче с Беларусью

Карпин ответил, насколько для него стал неожиданным покер Гладышева в матче с Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о покере нападающего Ярослава Гладышева в матче с белорусской национальной командой (1:4).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

— Насколько была неожиданной такая результативность Гладышева?
— А что, кто-то ожидает, что кто-то забьёт голы? Окей, забил, молодец. Он выполнял установку. Пытался. Его прогресс я оценил вызовом в сборную. Весеннюю часть он провёл неплохо. Поэтому в сборной.

— Станет ли он главным конкурентом Дзюбы по рекорду?
— Не знаю, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Материалы по теме
Карпин объяснил, почему показал семь пальцев после покера Гладышева за сборную России

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android