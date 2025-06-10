Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карпин ответил, насколько для него стал неожиданным покер Гладышева в матче с Беларусью

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о покере нападающего Ярослава Гладышева в матче с белорусской национальной командой (1:4).

— Насколько была неожиданной такая результативность Гладышева?

— А что, кто-то ожидает, что кто-то забьёт голы? Окей, забил, молодец. Он выполнял установку. Пытался. Его прогресс я оценил вызовом в сборную. Весеннюю часть он провёл неплохо. Поэтому в сборной.

— Станет ли он главным конкурентом Дзюбы по рекорду?

— Не знаю, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гладышев забил голы на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах. Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Материалы по теме Карпин объяснил, почему показал семь пальцев после покера Гладышева за сборную России

Как сборная России играет при Карпине: