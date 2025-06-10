Карпин, хорошо, если все игроки сборной России будут играть в одном клубе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о взаимодействии форвардов Ивана Сергеева и Ярослава Гладышева в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:1).

– Было ли хорошо, если бы Гладышев и Сергеев оказались в одном клубе?

— Не ко мне вопрос. Хорошо, если все игроки сборной будут играть в одной команде. Тогда тренировать сборную было бы одно удовольствие, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гладышев оформил покер в игре с Беларусью и помог команде одержать разгромную победу. Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).