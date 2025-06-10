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Карпин, хорошо, если все игроки сборной России будут играть в одном клубе

Карпин, хорошо, если все игроки сборной России будут играть в одном клубе
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о взаимодействии форвардов Ивана Сергеева и Ярослава Гладышева в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:1).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

– Было ли хорошо, если бы Гладышев и Сергеев оказались в одном клубе?
— Не ко мне вопрос. Хорошо, если все игроки сборной будут играть в одной команде. Тогда тренировать сборную было бы одно удовольствие, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Гладышев оформил покер в игре с Беларусью и помог команде одержать разгромную победу. Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).

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