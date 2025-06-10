Лунёв: Карпин — сильнейший тренер России? Семак выиграл с «Зенитом» шесть чемпионств
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Вратарь сборной России Андрей Лунёв ответил, есть ли у него ощущение, что Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, сильнейший тренер в стране. Сегодня, 10 июня, команда Карпина победила Беларусь со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
— Есть ощущение, что Карпин – сильнейший тренер в России?
— Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?
— Если мысли на уровне трофеев.
— А какой показатель и критерий тренера?
— Карпин работал в «Ростове», а Семак — в «Зените».
— Мне нечего добавить. Подумайте, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Как сборная России играет при Карпине:
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