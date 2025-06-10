Лунёв: Карпин — сильнейший тренер России? Семак выиграл с «Зенитом» шесть чемпионств

Вратарь сборной России Андрей Лунёв ответил, есть ли у него ощущение, что Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, сильнейший тренер в стране. Сегодня, 10 июня, команда Карпина победила Беларусь со счётом 4:1.

— Есть ощущение, что Карпин – сильнейший тренер в России?

— Богданыч выиграл шесть чемпионств, Кубки и Суперкубки. Наверное, это очевидно, нет? Есть ощущение, если логически размышлять?

— Если мысли на уровне трофеев.

— А какой показатель и критерий тренера?

— Карпин работал в «Ростове», а Семак — в «Зените».

— Мне нечего добавить. Подумайте, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме Карпин, хорошо, если все игроки сборной России будут играть в одном клубе

Как сборная России играет при Карпине: