Лунёв ответил, было бы ему интересно поработать под руководством Карпина в «Динамо»
Поделиться
Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос о желании поработать под руководством тренера Валерия Карпина не только в национальной команде, но и в московском клубе.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
— У нас чемпионат начинается раньше, поэтому не так много времени на подготовку. Не знаю, кто будет главным тренером «Динамо» — официально об этом ещё не объявлено. Будут свои требования к команде, чтобы мы с 1-го тура показывали то, что хочет тренер. С этим связан ранний вызов.
— Было бы интересно поработать под руководством Карпина в «Динамо»?
— Давайте дождёмся официальной информации, а потом всё скажем по факту. Если пофантазировать, поработал бы и с Гвардиолой и с Клоппом, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2025
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:42
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:32