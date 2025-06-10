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Лунёв ответил, было бы ему интересно поработать под руководством Карпина в «Динамо»

Лунёв ответил, было бы ему интересно поработать под руководством Карпина в «Динамо»
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Голкипер московского «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос о желании поработать под руководством тренера Валерия Карпина не только в национальной команде, но и в московском клубе.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

— У нас чемпионат начинается раньше, поэтому не так много времени на подготовку. Не знаю, кто будет главным тренером «Динамо» — официально об этом ещё не объявлено. Будут свои требования к команде, чтобы мы с 1-го тура показывали то, что хочет тренер. С этим связан ранний вызов.

— Было бы интересно поработать под руководством Карпина в «Динамо»?
— Давайте дождёмся официальной информации, а потом всё скажем по факту. Если пофантазировать, поработал бы и с Гвардиолой и с Клоппом, — передаёт слова Лунёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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