Карпин отреагировал на то, что догнал Романцева по матчам без поражений в сборной России
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не знал о повторении рекорда Олега Романцева по количеству матчей национальной команды без поражений (17). Это случилось после победы над Беларусью (4:1) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
— Вы повторили рекорд Романцева, счастливы?
— Не знал, что это за рекорд. Вообще без понятия. Главное, что выиграли. В течение большого количества времени делали то, что нужно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Романцев установил рекорд в свой первый заход в сборную, серия продлилась с марта 1995 года по июнь 1996 года. Он одержал 15 побед в этих 17 встречах.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2025
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:42
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:32