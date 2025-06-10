Карпин отреагировал на то, что догнал Романцева по матчам без поражений в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что не знал о повторении рекорда Олега Романцева по количеству матчей национальной команды без поражений (17). Это случилось после победы над Беларусью (4:1) в товарищеском матче.

— Вы повторили рекорд Романцева, счастливы?

— Не знал, что это за рекорд. Вообще без понятия. Главное, что выиграли. В течение большого количества времени делали то, что нужно, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Романцев установил рекорд в свой первый заход в сборную, серия продлилась с марта 1995 года по июнь 1996 года. Он одержал 15 побед в этих 17 встречах.