«Что ещё сказать?» Карпин — на вопрос о назначении в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о своём возможном назначении в московское «Динамо».

— Будет ли обьявлено о вашем назначении в московское «Динамо»?

— Спросите у Тимура Гурцкая.

— Какие у вас планы на отпуск? И будет ли в этот период посещение офиса «Динамо»?

— По поводу московского «Динамо» вы всё узнаете. Что ещё сказать? В планах вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», а дальше запланирована поездка с семьёй, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бело-голубые договорились с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

Самая крупная победа «Динамо»: