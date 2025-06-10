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«Что ещё сказать?» Карпин — на вопрос о назначении в «Динамо»

«Что ещё сказать?» Карпин — на вопрос о назначении в «Динамо»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о своём возможном назначении в московское «Динамо».

— Будет ли обьявлено о вашем назначении в московское «Динамо»?
— Спросите у Тимура Гурцкая.

— Какие у вас планы на отпуск? И будет ли в этот период посещение офиса «Динамо»?
— По поводу московского «Динамо» вы всё узнаете. Что ещё сказать? В планах вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», а дальше запланирована поездка с семьёй, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бело-голубые договорились с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России, о назначении на пост главного тренера. Подчёркивалось, что стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

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