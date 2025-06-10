Карпин: у Беларуси есть шансы в отборе на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды Беларуси на попадание в финальную часть чемпионата мира 2026 года после разгромной победы в очном матче (4:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
— Насколько Беларусь сможет реально претендовать в отборе на выход на чемпионат мира?
– Шансы, думаю, есть, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В квалификации к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сборная Беларуси сыграет в группе C. Соперниками подопечных Карлоса Алоса станут сборные Дании, Шотландии и Греции. Первый матч в отборе Беларусь проведёт с командой Греции на выезде 5 сентября.
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