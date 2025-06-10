Карпин: у Беларуси есть шансы в отборе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы национальной команды Беларуси на попадание в финальную часть чемпионата мира 2026 года после разгромной победы в очном матче (4:1).

— Насколько Беларусь сможет реально претендовать в отборе на выход на чемпионат мира?

– Шансы, думаю, есть, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В квалификации к чемпионату мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, сборная Беларуси сыграет в группе C. Соперниками подопечных Карлоса Алоса станут сборные Дании, Шотландии и Греции. Первый матч в отборе Беларусь проведёт с командой Греции на выезде 5 сентября.