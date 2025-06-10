Валерий Карпин — о сборной Беларуси: особо за ними не следил, но было непросто
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Беларусью (4:1) в товарищеской встрече сравнил команду соперника образца прошедшего матча и того, что состоялся в июне 2024 года. Тогда россияне обыграли белорусов со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
– Какие отличия в игре сборной Беларуси от прошлогодней?
– Спасибо огромное за приглашение от федерации. Радушный приём. Нам понравилось. Я не особо следил за сборной Беларуси, но бросилось в глаза то, что прибавили в скорости. Было непросто, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Карпин у руля сборной России не проигрывает 17 матчей. Это повторение рекордной серии Олега Романцева.
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