Валерий Карпин — о сборной Беларуси: особо за ними не следил, но было непросто

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Беларусью (4:1) в товарищеской встрече сравнил команду соперника образца прошедшего матча и того, что состоялся в июне 2024 года. Тогда россияне обыграли белорусов со счётом 4:0.

– Какие отличия в игре сборной Беларуси от прошлогодней?

– Спасибо огромное за приглашение от федерации. Радушный приём. Нам понравилось. Я не особо следил за сборной Беларуси, но бросилось в глаза то, что прибавили в скорости. Было непросто, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Карпин у руля сборной России не проигрывает 17 матчей. Это повторение рекордной серии Олега Романцева.