Хет-трик Митровича помог сборной Сербии разгромить команду Андорры в отборе на ЧМ-2026

Сборная Сербии переиграла национальную команду Андорры в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). Главным арбитром встречи был Алияр Агаев (Азербайджан).

Александр Митрович отметился в этой встрече хет-триком, забив на 12-й, 24-й и 53-й минуте. Стоит отметить, что третье взятие ворот игрок совершил, реализовав пенальти.

После этой игры сборная Сербии находится на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы K, заработав четыре очка. Национальная команда Андорры замыкает таблицу (0 очков).

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.