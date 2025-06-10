Хет-трик Митровича помог сборной Сербии разгромить команду Андорры в отборе на ЧМ-2026
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Сборная Сербии переиграла национальную команду Андорры в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). Главным арбитром встречи был Алияр Агаев (Азербайджан).
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Андорра
1:0 Митрович – 12' 2:0 Митрович – 24' 3:0 Митрович – 53'
Александр Митрович отметился в этой встрече хет-триком, забив на 12-й, 24-й и 53-й минуте. Стоит отметить, что третье взятие ворот игрок совершил, реализовав пенальти.
После этой игры сборная Сербии находится на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы K, заработав четыре очка. Национальная команда Андорры замыкает таблицу (0 очков).
Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.
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