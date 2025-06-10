Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сербия — Андорра, результат матча 10 июня 2025 года, счёт 3:0, отбор на чемпионат мира — 2026

Хет-трик Митровича помог сборной Сербии разгромить команду Андорры в отборе на ЧМ-2026
Комментарии

Сборная Сербии переиграла национальную команду Андорры в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Дубочица» (Лесковац, Сербия). Главным арбитром встречи был Алияр Агаев (Азербайджан).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Андорра
1:0 Митрович – 12'     2:0 Митрович – 24'     3:0 Митрович – 53'    

Александр Митрович отметился в этой встрече хет-триком, забив на 12-й, 24-й и 53-й минуте. Стоит отметить, что третье взятие ворот игрок совершил, реализовав пенальти.

После этой игры сборная Сербии находится на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы K, заработав четыре очка. Национальная команда Андорры замыкает таблицу (0 очков).

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.

Материалы по теме
Малком, Митрович и Дуран — в числе самых подешевевших игроков Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android