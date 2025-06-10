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Московское «Динамо» поздравило Ярослава Гладышева с покером за сборную России

Московское «Динамо» поздравило Ярослава Гладышева с покером за сборную России
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Московское «Динамо» опубликовало поздравление для нападающего сборной России Ярослава Гладышева, который четырежды отличился в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:1). Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21'     0:2 Гладышев – 24'     0:3 Гладышев – 33'     0:4 Гладышев – 52'     1:4 Пигас – 54'    

22-летний нападающий провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1.

Гладышев является воспитанником московского «Динамо», в системе клуба он находится с 2016 года. В 39 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.

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