Московское «Динамо» поздравило Ярослава Гладышева с покером за сборную России

Московское «Динамо» опубликовало поздравление для нападающего сборной России Ярослава Гладышева, который четырежды отличился в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:1). Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.

22-летний нападающий провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1.

Гладышев является воспитанником московского «Динамо», в системе клуба он находится с 2016 года. В 39 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.