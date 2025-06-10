Московское «Динамо» поздравило Ярослава Гладышева с покером за сборную России
Поделиться
Московское «Динамо» опубликовало поздравление для нападающего сборной России Ярослава Гладышева, который четырежды отличился в товарищеском матче с национальной командой Беларуси (4:1). Первый мяч, забитый в игре с Беларусью, стал дебютным для нападающего «Динамо» в составе взрослой сборной России.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
22-летний нападающий провёл первый матч за взрослую сборную России в товарищеской встрече с Нигерией, состоявшейся в пятницу, 6 июня. Команды сыграли со счётом 1:1.
Гладышев является воспитанником московского «Динамо», в системе клуба он находится с 2016 года. В 39 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил 13 голов и отдал восемь голевых передач.
Комментарии
- 10 июня 2025
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:42
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:32