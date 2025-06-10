Карпин: какой трек будет играть на Spotify после победы? Он в России не работает
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дистанцировался от выбора музыки в национальной команде после разгромной победы над сборной Беларуси (4:1) в товарищеском матче. Игра проходила в Минске на новом Национальном стадионе, торжественно открытом 7 июня.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
1 : 4
Россия
0:1 Гладышев – 21' 0:2 Гладышев – 24' 0:3 Гладышев – 33' 0:4 Гладышев – 52' 1:4 Пигас – 54'
– Какой трек будет играть на Spotify после такой победы?
– Он в России не работает. А какая будет играть музыка – не знаю. Без понятия, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2025
-
23:44
-
23:40
-
23:39
-
23:37
-
23:19
-
23:07
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:50
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:42
-
22:42
-
22:37
-
22:37
-
22:33
-
22:28
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
22:01
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:37
-
21:32