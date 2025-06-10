Карпин: какой трек будет играть на Spotify после победы? Он в России не работает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дистанцировался от выбора музыки в национальной команде после разгромной победы над сборной Беларуси (4:1) в товарищеском матче. Игра проходила в Минске на новом Национальном стадионе, торжественно открытом 7 июня.

– Какой трек будет играть на Spotify после такой победы?

– Он в России не работает. А какая будет играть музыка – не знаю. Без понятия, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матч со сборной Беларуси был вторым для подопечных Валерия Карпина во время июньского тренировочного сбора. Ранее, 6 июня, на стадионе «Лужники» в Москве сборная России встречалась с национальной командой Нигерии. Игра завершилась вничью (1:1).