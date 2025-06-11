Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладышев праздновал исторический покер, Баринов благодарил трибуну. Лучшие фото

Гладышев праздновал исторический покер, Баринов благодарил трибуну. Лучшие фото
Покер Гладышева принёс России победу над Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

10 июня в Минске состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Беларуси и России. Команда Валерия Карпина одержала уверенную победу со счётом 4:1.

Все четыре гола в составе сборной России забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев, для которого этот матч стал вторым за национальную команду. Игрок дебютировал в товарищеской встрече с Нигерией 6 июня (1:1).
Единственный мяч в составе сборной Беларуси забил защитник Вадим Пигас.

Лучшие фото с матча Беларусь — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Пресс-служба сборной России прокомментировала результат матча. «НеизГЛАДИмое впечатление от игры наших парней. Покер Ярослава Гладышева и уверенная победа в Минске», — написано в телеграм-канале команды.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android