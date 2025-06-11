Гладышев праздновал исторический покер, Баринов благодарил трибуну. Лучшие фото

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10 июня в Минске состоялся товарищеский футбольный матч между сборными Беларуси и России. Команда Валерия Карпина одержала уверенную победу со счётом 4:1.

Все четыре гола в составе сборной России забил нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев, для которого этот матч стал вторым за национальную команду. Игрок дебютировал в товарищеской встрече с Нигерией 6 июня (1:1).

Единственный мяч в составе сборной Беларуси забил защитник Вадим Пигас.

Лучшие фото с матча Беларусь — Россия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Пресс-служба сборной России прокомментировала результат матча. «НеизГЛАДИмое впечатление от игры наших парней. Покер Ярослава Гладышева и уверенная победа в Минске», — написано в телеграм-канале команды.