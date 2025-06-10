Игрок сборной Беларуси Пигас: 100-процентная реализация России немного надломила

Защитник сборной Беларуси Вадим Пигас высказался о товарищеском матче с Россией (1:4).

– Второй тайм – полностью за нами. Что именно стоило изменить? Может, как-то перестраивались, чтобы забрать второй тайм по сути.

– Да, тренер внёс определённые корректировки, немножко по другой схеме начали играть при обороне. Возможно, счёт повлиял тоже, потому что он был уже проигрышным, и где-то посмелее начали играть. Второй тайм, конечно, куда лучше у нас вышел.

– До первого пропущенного [гола] реально классно играли, выбегали, были хорошие атаки, подходы к воротам. Психологически именно первый пропущенный гол надломил?

– Сложно сказать. Вроде бы неплохо играли, не давали сильно создавать моменты у своих ворот плюс имели [моменты] у чужих. Так бывает в футболе, это высококлассный соперник, им много моментов не надо, чтобы забить. Можно сказать, из ничего они создали и забили эти голы первые.

– По сути, все их четыре атаки закончились голами. Это 100-процентная реализация. В этом они, конечно, молодцы. В остальном удивила ли сборная России сегодня?

– В принципе, к чему готовились, то и увидели. Да, конечно, может не ожидали прямо такую 100-процентную реализацию. Это, конечно, немного надломило. Значит, надо ещё меньше давать сопернику создавать, и будем делать работу над ошибками и прогрессировать дальше, — сказал Пигас в видео на YouTube-канале Белорусской федерации футбола.

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