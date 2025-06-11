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Сборная Финляндии обыграла команду Польши в матче отбора на чемпионат мира — 2026

Сборная Финляндии выиграла у национальной команды Польши в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Олимпийский» (Хельсинки, Финляндия). Главным арбитром встречи был Жоау Педру Пиньейру (Португалия). Стоит отметить, что во втором тайме игра была прервана, поскольку одному из болельщиков стало плохо, ему оказали помощь.

Йоэль Похьянпало на 31-й минуте реализовал пенальти и вывел финскую команду вперёд. Беньямин Кялльман на 64-й минуте удвоил преимущество финнов. Якуб Кивёр на 70-й минуте отыграл один из мячей.

После этой игры Финляндия возглавляет таблицу группы G (семь очков), Польша располагается на третьем месте (шесть очков).

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.