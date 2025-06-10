Сборная Англии уступила национальной команде Сенегала в товарищеском матче

Сборная Англии проиграла национальной команде Сенегала в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). Главным арбитром встречи была Стефани Фраппар (Франция).

Гарри Кейн на седьмой минуте обеспечил «трём львам» преимущество, Исмаила Сарр на 40-й минуте сравнял счёт, Хабиб Диарра на 62-й минуте забил второй гол гостей. Джуд Беллингем на 84-й минуте мог спасти свою команду от поражения, но после проверки его гола с помощью VAR взятие ворот отменили. Чейх Сабали увеличил преимущество своей команды на 90+3-й минуте.

В отборочной группе K на чемпионат мира – 2026 Англия лидирует, заработав девять очков, Сенегал находится на втором месте в группе B (12 очков).

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.