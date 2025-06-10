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Англия — Сенегал, результат матча 10 июня 2025 года, счёт 1:3, товарищеский матч

Сборная Англии уступила национальной команде Сенегала в товарищеском матче
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Сборная Англии проиграла национальной команде Сенегала в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Игра прошла на стадионе «Сити Граунд» (Ноттингем, Англия). Главным арбитром встречи была Стефани Фраппар (Франция).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 3
Сенегал
1:0 Кейн – 7'     1:1 Сарр – 40'     1:2 Диарра – 62'     1:3 Сабали – 90+3'    

Гарри Кейн на седьмой минуте обеспечил «трём львам» преимущество, Исмаила Сарр на 40-й минуте сравнял счёт, Хабиб Диарра на 62-й минуте забил второй гол гостей. Джуд Беллингем на 84-й минуте мог спасти свою команду от поражения, но после проверки его гола с помощью VAR взятие ворот отменили. Чейх Сабали увеличил преимущество своей команды на 90+3-й минуте.

В отборочной группе K на чемпионат мира – 2026 Англия лидирует, заработав девять очков, Сенегал находится на втором месте в группе B (12 очков).

Чемпионат мира – 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике. В финальной стадии турнира сыграют 48 сборных.

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