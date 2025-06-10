Дубль Депая помог сборной Нидерландов разгромить Мальту со счётом 8:0

Завершился матч 4-го тура группы G квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Нидерландов и Мальты. Игра проходила на стадионе «Эйроборг» в Гронингене (Нидерланды). Матч закончился со счётом 8:0 в пользу «оранжевых».
В составе нидерландской национальной команды голами отметились нападающие Мемфис Депай, оформивший дубль, Дониэлл Мален, также забивший два гола, и Ноа Лонг, а также полузащитник Хави Симонс, защитники Вирджил ван Дейк и Микки ван де Вен.
После двух матчей квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Нидерландов набрала шесть очков и занимает первое место в квартете G. После четырёх игр соревнования мальтийская национальная команда заработала одно очко и располагается на последней, пятой строчке.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
- 10 июня 2025
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