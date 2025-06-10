Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды — Мальта, результат матча 10 июня 2025, счет 8:0, отбор к чемпионату мира 2026 года

Дубль Депая помог сборной Нидерландов разгромить Мальту со счётом 8:0
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группы G квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Нидерландов и Мальты. Игра проходила на стадионе «Эйроборг» в Гронингене (Нидерланды). Матч закончился со счётом 8:0 в пользу «оранжевых».

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
8 : 0
Мальта
1:0 Депай – 9'     2:0 Депай – 16'     3:0 ван Дейк – 20'     4:0 Симонс – 61'     5:0 Мален – 74'     6:0 Ланг – 78'     7:0 Мален – 80'     8:0 ван де Вен – 90+2'    

В составе нидерландской национальной команды голами отметились нападающие Мемфис Депай, оформивший дубль, Дониэлл Мален, также забивший два гола, и Ноа Лонг, а также полузащитник Хави Симонс, защитники Вирджил ван Дейк и Микки ван де Вен.

После двух матчей квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Нидерландов набрала шесть очков и занимает первое место в квартете G. После четырёх игр соревнования мальтийская национальная команда заработала одно очко и располагается на последней, пятой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Куман: клубный чемпионат мира — это абсурд!

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android