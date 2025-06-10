Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Андорра. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сан-Марино — Австрия, результат матча 10 июня 2025, счёт 0:4, отбор к чемпионату мира 2026 года

Сборная Австрии в гостях разгромила Сан-Марино в матче отбора к чемпионату мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура группы Н квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Сан-Марино и Австрии. Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Серравалле» в Серравалле (Сан-Марино). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 4-й тур
10 июня 2025, вторник. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 4
Австрия
0:1 Арнаутович – 3'     0:2 Грегорич – 11'     0:3 Арнаутович – 15'     0:4 Баумгартнер – 28'    

В начале встречи счёт открыл форвард Марко Арнаутович. На 11-й минуте нападающий Михаэль Грегорич укрепил преимущество сборной Австрии. Через четыре минуты Арнаутович оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер забил четвёртый мяч гостей в матче.

После двух встреч квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Австрии набрала шесть очков и занимает второе место в квартете Н. После четырёх игр соревнования Сан-Марино не заработало ни одного очка и располагается на последней, пятой строчке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Гладышев оформил первый покер сборной России с 2019 года, когда это сделал Дзюба

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android