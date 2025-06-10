Сборная Австрии в гостях разгромила Сан-Марино в матче отбора к чемпионату мира — 2026

Завершился матч 4-го тура группы Н квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Сан-Марино и Австрии. Игра проходила на стадионе «Олимпико ди Серравалле» в Серравалле (Сан-Марино). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл форвард Марко Арнаутович. На 11-й минуте нападающий Михаэль Грегорич укрепил преимущество сборной Австрии. Через четыре минуты Арнаутович оформил дубль. На 28-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер забил четвёртый мяч гостей в матче.

После двух встреч квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года сборная Австрии набрала шесть очков и занимает второе место в квартете Н. После четырёх игр соревнования Сан-Марино не заработало ни одного очка и располагается на последней, пятой строчке.

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