Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов перешёл в «Факел»

Воронежский «Факел» объявил о подписании полузащитника подмосковных «Химок» Бутты Магомедова. Как сообщает пресс-служба воронежцев в официальном телеграм-канале, с 27-летним футболистом был заключён долгосрочный контракт.

Бутта Магомедов выступал за «Химки» с февраля 2022 года. В подмосковный клуб игрок перебрался из владикавказской «Алании». В минувшем сезоне на счету хавбека 32 матча в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В его активе четыре гола и результативная передача.

«Факел» по итогам сезона-2024/2025 вылетел в Мелбет Первую лигу. Команда заняла последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 30 встречах. «Химки» заняли 12-е место, но не смогли пройти лицензирование для участия в следующем розыгрыше РПЛ.